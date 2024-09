NAZIONE, In 3 rischiano il posto. Ora tocca a loro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nelle sue pagine in edicola, La Nazione trova spazio per affrontare un tema delicato in casa fiorentina, sul quale, per il momento, non è stata fatta troppa chiarezza: il futuro di tre giocatori che, dopo questo calciomercato, rischiano seriamente di rimanere ai margini del progetto, o quantomeno di non emergere con un ruolo da protagonisti, come invece ci si aspettava quando sono stati portati a Firenze. Sì, perché tra questi possibili futuri "esuberi" c'è Lucas Beltran, arrivato con grandi aspettative ma ancora alla ricerca del suo ruolo ideale in squadra.

Poi c'è Ikoné, rimasto a Firenze dopo un’estate di incertezze di mercato, a cui Palladino sta cercando di ridare fiducia. Infine, c'è Parisi, passato da promessa della Nazionale a riserva poco utilizzata, bloccato dall'arrivo di Gosens, e che potrebbe chiedere la cessione se le cose non cambieranno presto.