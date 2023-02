NAZIONE, Il passo indietro decisivo di Italiano

Italiano fa un passo indietro, ma lo fa in senso più che positivo. Questo perché, come analizzato dall'edizione odierna de La Nazione, il tecnico gigliato a partire dalla sfida contro la Lazio ha cambiato nuovamente, tornando alle origini, in modo decisivo l'assetto tattico della squadra. La scelta ha portato, per esempio, una maggiore concentrazione dei difensori in marcatura (eccezion fatta per il gol di Casale). In attesa di riprove, nonostante questa stagione Italiano abbia attraversato periodi complicati, l'ex Spezia ha dimostrato molto coraggio. L'intelligenza di saper cambiare: il passaggio al 4-2-3-1 nel momento di crisi e il ritorno alle certezze rimodulate con il 4-3-3.