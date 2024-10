NAZIONE, Game, set, match: viola forza sei

FirenzeViola.it

"Esagera la Fiorentina. E per una domenica decide in qualche modo di travestirsi da Sinner. Doppietta di Cataldi, doppietta di Colpani e gol di Beltran e Parisi: questa la serie vincente della scorpacciata viola, turbata solo (e non è poco) dall'infortunio di Gudmundsson". La Nazione di Firenze apre cose le sue pagine sportive dedicate ai temi di casa Fiorentina e in particolare alla tennistica vittoria per 6-0 sul Lecce al Via del Mare. In Salento Palladino conferma l'undici di partenza e il modulo ibrido, 4-2-3-1 in fase offensiva e 4-4-2 in fase di non possesso, visto con il Milan. Dopo 5 minuti Gudmundsson si accascia a terra toccandosi la coscia destra, l'islandese non ce la fa e al suo posto entra Beltran.

L'episodio, che desta preoccupazione in panchina, non turba i viola in campo. Poco dopo infatti arriva la rete del vantaggio di Cataldi. Un tiro cross che attraversa l'area viola sul quale non arriva Krsotvic e poi è di nuovo dominio Fiorentina fino al termine del match. Il primo tempo si conclude sul 3-0 con la rete di Colpani e la doppietta di Cataldi. Nella ripresa il copione non cambia, la formazione di Palladino continua a spingere e chiude definitivamente il match, prima con Colpani, doppietta anche per lui, e poi con Beltran e Parisi.