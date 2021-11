NAZIONE, Firenze pazza di Italiano. E anche lui...

La Nazione dedica quest'oggi al suo interno un approfondimento su Vincenzo Italiano. Non sono solo i 10 punti in più a stupire, ma anche i 30.000 allo stadio pronti a tutto per lui, anche a cantare in coro il nome di Vlahovic. Chi lo conosce bene lo ha descritto in una condizione molto coinvolta ed "innamoratissimo di Firenze": in panchina mai aveva vissuto il calcio con questa intensità e mai 30.000 persone avevano remato tutte insieme per spingere la barca viola. La proprietà americana ha trovato la guida tecnica giusta per impostare un programma ambizioso e condiviso. Contro il Milan ha dimostrato di interpretare bene le partite, inserendo Gonzalez e Castrovilli nel maggior momento di pressione rossonera e tenendo il più possibile lontani dall'area di rigore Ibrahimovic e Giroud, malgrado il successo sia arrivato, a onor del vero, anche per situazioni favorevoli.