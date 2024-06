NAZIONE, Fiorentina vuole Retegui prima dell'Europeo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione, stamani in edicola, scrive che Mateo Retegui resta la prima opzione per l’attacco della Fiorentina. Il Genoa da parte suo è un osso duro e vorrebbe trattenere l’attaccante della nazionale, anche se di fronte a una offerta comunque robusta potrebbe cedere. I viola, in tempi non sospetti, avevano messo sul piatto una ventina di milioni e la prima risposta era stata 30. Ma adesso la distanza si è assottigliata, perché la cifra fissa sarebbe scesa a 25 più bonus. L’idea sarebbe quella di provare a chiudere prima dell’inizio degli Europei.