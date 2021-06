NAZIONE, Ecco quale sarà la prima mossa di Italiano

Come riporta La Nazione, tra i problemi da risolvere per l'innesto di Vincenzo Italiano ci sono la clausola rescissoria che l’allenatore deve versare allo Spezia, la lunga trattativa per sbloccare le posizioni dei suoi otto collaboratori tecnici, le bozze di eventuali affari di mercato fra i due club. Dopodiché, la prima mossa di Italiano da allenatore della Fiorentina sarà quella di sedersi al tavolo dei suoi nuovi dirigenti per gettare le basi della campagna acquisti-cessioni con l’obiettivo di vedersi preparare la nuova squadra il prima possibile