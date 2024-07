NAZIONE, Come trequartista sale Colpani ma cala Gudmundsson

FirenzeViola.it

Sul mercato la Fiorentina è alla ricerca di un trequartista da affiancare alla punta. Secondo quanto riportato da La Nazione, il budget per il nuovo innesto di Palladino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Una cifra che sembra non essere sufficiente per il trequartista del Genoa Albert Gudmundsson, ma che invece potrebbero bastare per Andrea Colpani. Inizialmente però, la richiesta fatta al Monza dal ds Pradè è stata di prestito. Un'alternativa low-cost in quella zona di campo porta il nome di Kristian Thorstvedt, il danese piace molto ai viola e per portarlo a Firenze il Sassuolo vuole 8-10 milioni.