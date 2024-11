NAZIONE, Attacco pungente e una sicurezza tra i pali

FirenzeViola.it

La Fiorentina nelle ultime sette gare di campionato ha subito solo tre reti e ne ha messi a segno 17. Sono numeri che confermano quanto la squadra di Palladino sia in fiducia e in ritmo. Come riporta La Nazione, la vittoria a Genova è arrivata con una gara attenta dal punto di vista difensivo, sfruttando la debolezza degli avversari sul loro lato destro. Di fatto, il gol di Gosens in area di rigore è arrivato da quella zona di campo. Mentre a Torino è arrivato il gol di Kean da un lancio di Ranieri. La difesa invece ha trovato sicurezza da De Gea che ha tranquillizzato i difensori e permesso di alzare le prestazioni della coppia centrale formata da Ranieri e Comuzzo.