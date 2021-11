LA NAZIONE, Orsolini ai margini: l'ACF ci prova

La Nazione scrive che la Fiorentina punterà sul made in Italy e torna sulla situazione di Riccardo Orosolini. Dall'estate c'è l'accordo totale con il giocatore, ma sui 15 milioni richiesti dal Bologna alla fine si era incagliata la trattativa. In questo campionato l'attaccante ha giocato poco e soprattutto si trova di fronte due problemi: il primo è che il feeling con Mihajlovic non è granché, il secondo è ancora più serio, visto che il Bologna ha cambiato modulo passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Non è dunque prevista la presenza di esterni d’attacco e Orsolini dovrebbe riciclarsi come seconda punta. Dura, essendo i titolari Arnautovic e Barrow. Quindi la pista viola si è riaccesa e la Fiorentina è in attesa di capire se i 15 milioni sono trattabili.