LA NAZIONE, Nico ha detto a Palladino di voler lasciare

La Nazione riassume la giornata di Nicolas Gonzalez, ieri. L’argentino in tempi recenti aveva per telefono al tecnico Palladino la sua intenzione di cambiare aria. Ieri il primo confronto faccia a faccia, dove Nico ha ribadito le sue intenzioni, ma nel quale ha garantito all’allenatore il massimo della professionalità fino a che non se ne andrà. Perché a oggi non c’è una trattativa avviata per portarlo via da Firenze e prima dell’addio potrebbe anche scendere in campo nei match d’agosto. Al momento scenario limite ma non troppo. Gli intermediari sono al lavoro.