LA NAZIONE, La Fiorentina sbaglia capitano e partita

La Nazione scrive che la Fiorentina ha rimediato una figuraccia in una partita, quella contro la Sampdoria, che avrebbe dovuto segnare il riscatto. Tanti errori e rimpianti, a cominciare da quello di Kouamé davanti al portiere. Se l'ivoriano avesse segnato avrebbe potuto addolcire una gara emotivamente spigolosa e complicata per l’addio certo di Chiesa, ieri capitano in campo ma degradato moralmente dai tifosi. I viola si scoprono ingenui e anche un po' fragili senza il proprio uomo faro, Ribery. Il palo dello stesso Chiesa, a dieci secondi dalla fine, è solo l'ennesima beffa di una serata da cancellare.