LA NAZIONE, Italiano vuol vincere per un mercato top

La Nazione analizza l’ultima gara di campionato della Fiorentina. L’Hellas Verona è un avversario temibile, che magari non vanta una classifica da prima della classe, ma che si è preso spesso il lusso di far inciampare le grandi (basta chiedere a Roma, Lazio e Juventus). Vincenzo Italiano e il suo gruppo hanno però le idee chiarissime e sentono di dover chiudere il 2021 con un risultato e quindi una posizione in classifica che Firenze e la Fiorentina non assaporavano da anni. Anche per tuffarsi nel mercato di gennaio con l’obiettivo sacrosanto di puntare su rinforzi adatti a correre nella direzione dell’Europa.