LA NAZIONE, I tre motivi per vincere contro la Juve

La Nazione si sofferma sullo stato di forma della Fiorentina. Sono tre i motivi per cui la squadra è spinta a vincere contro la Juventus: il pass per l’Europa, il primo acuto del tecnico contro i bianconeri e in ultima istanza un sigillare la stagione nel migliore dei modi. A differenza delle altre due concorrenti, Atalanta e Roma, la Fiorentina sotto il profilo emotivo è quella che ha motivazioni extra: aver sprecato il match point ha infastidito tutti, soprattutto per come è accaduto. Ha comunque dato una carica supplementare, come si è intuito dalle parole pronunciate a caldo da Biraghi, capitano non solo perché porta la fascia.