Il Tirreno punta sull'attacco: Gud e Kean, ecco le armi per far male alla Dea

Sulle pagine odierne de Il Tirreno viene proposto un approfondimento sull'attacco viola in vista del big match di domenica tra Fiorentina e Atalanta. "Kean scatenato e Gud ritrovato, la ricetta per battere l'Atalanta" è il titolo che campeggia nelle pagine sportive del quotidiano che evidenzia come da oggi partirà la settimana di preparazione alla sfida chiave per la qualificazione in Europa. Ai bergamaschi potrebbe mancare Retegui, mentre i viola avranno un Moise in formissima.

La sensazione - secondo il quotidiano - è che Palladino potrebbe schierare di nuovo l'undici visto contro la Juventus. Anche Gudmundsson sembra rinato dopo un periodo "no".