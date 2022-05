IL MESSAGGERO, Continua saga degli errori arbitrali

Come scrive Il Messaggero, partita, quella di ieri della Roma, da dimenticare, per un approccio forse più che sbagliato troppo attendista dei giallorossi che la Fiorentina, partendo con il piede sull'acceleratore, ha subito saputo sfruttare. Poi, però, non si può non aprire un ampio capitolo sull'arbitro Guida e sull'assistente Banti, chiamato più volte in causa nel post-gara da Mourinho e in modo indiretto dal gm Pinto. Perché la Roma avrà giocato male, avrà subito la freschezza dei viola, ma quello che è accaduto ieri al Franchi e l'ennesima conferma di una saga iniziata dall'inizio del campionato. La sensazione che aleggia al fischio finale, è che fosse una sconfitta quasi annunciata. Sarebbe stato tuttavia più piacevole parlare soltanto di calcio.