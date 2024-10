GAZZETTA, Viola mai ficcante. Ikoné non ne azzecca mezza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Altro che squadra di serie C... I biancoverdi, in maglia stile Celtic, sono tosti eccome. La Viola per domarli e brindare alla vittoria numero 100 nelle manifestazioni Uefa, la diciannovesima dell’era Commisso, ha dovuto inserire tre titolarissimi pesanti, Dodò, Kean e Gudmundsson perché per 65’ ha sofferto senza mai riuscire a scardinare il bunker gallese". La Gazzetta dello Sport vede così la vittoria della Fiorentina di ieri al Franchi, contro i New Saints. La Rosea, proseguendo poi nel commento, scrive: "La Fiorentina non è mai riuscita a essere veramente ficcante, ha insistito nel giocare sulla destra per Ikoné che non ne ha azzeccata una e ha trovato sempre l’opposizione di capitan Redmond e di Bradley che si abbassava fino all’area per aiutare. [...] E così dopo pochi minuti della ripresa, Palladino, capendo che non ne veniva a capo, ha fatto togliere le pettorine alle sue stelle e al 13’ il triplo cambio: dentro Dodò, Kean e Gudmundsson, fuori Kayode, Beltran e Sottil. Non a caso dopo 2’ è arrivato l’atteso vantaggio".

Infine: "L’assalto della Viola si è fatto concreto, la squadra, ricompattata con gli innesti di qualità, ha cercato sempre e soltanto la porta di Roberts che, però, si è opposto da campione prima a Ikonè e poi ha letteralmente tolto dalla porta il secondo hurrà di Kean".