GAZZETTA, Viola 2ª senza Gud, e ora che rientra...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Albert Gudmundsson e del suo grande impatto alla Fiorentina nonostante gli appena 202 minuti in cui è rimasto in campo, sufficienti per fargli realizzare tre gol. Il rientro dell'islandese, si legge sul quotidiano, sarà musica per Raffaele Palladino, che potrà avere più fantasia nella manovra offensiva in un momento decisivo per la stagione. E se la Fiorentina è a un punto dal primo posto senza il numero 10, cosa potrà fare quand'egli rientrerà?

Gudmundsson, si legge, ancora non ha ripreso ad allenarsi in gruppo e contro il Como potrà sperare al massimo in una convocazione. Nel mirino, dunque, c'è la partita contro l'Inter del 1' dicembre e sarà anche interessante capire se Palladino continuerà con una trequarti a tre formata da Gudmundsson-Beltran e Colpani o userà il doppio trequartista alle spalle di Kean. Le soluzioni aumenteranno insieme alle imprevedibilità: una caratteristica determinante per mantenere le zone alte di classifica.