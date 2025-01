GAZZETTA, Trattativa avanzata per Man. Costa 15 milioni

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il pareggio dall'amaro sapore della sconfitta contro il Torino, la Fiorentina è alla ricerca di soluzioni per uscire dalla crisi. Oltre al campo, alcune le risposte le può trovare nel mercato. Se in uscita ci sono i nomi di Kayode, su di lui oltre al Brentford ci sarebbe anche l'Ajax, e Ikoné, che all'estero deve obbligatoriamente essere ceduto a titolo definitivo, in entrata, dopo lo sbarco in Russia di Luiz Henrique, i viola puntano tutto su Man del Parma. Il calciatore rumeno tra l'altro nella prima giornata di campionato aveva segnato contro i gigliati il gol dell'iniziale vantaggio ducale.

Per lui fino ad ora 4 gol e 4 assist in 20 match disputati, mentre la scorsa stagione in Serie B aveva raggiunto la doppia cifra con 11 centri. Esterno destro di piede mancino, a Firenze andrebbe a prendere il posto di Ikoné alternandosi in campo con Colpani. Il Parma per liberarlo chiede 15 milioni, la stessa cifra investita dal club emiliano per acquistarlo nel 2021.