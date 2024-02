GAZZETTA, Torna Arthur: "Gira lui, gira la squadra"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom



Nel presentare Fiorentina-Lazio, la Gazzetta dello Sport pone l'accento sull'importanza di Arthur nel gioco dei viola: "Gira lui, gira tutta la squadra. E ora è necessario più che mai: Arthur in regia a dirigere la manovra può essere la grande risorsa di Vincenzo Italiano, come nella prima parte della stagione". Dal recupero della forma ideale del centrocampista ex Barcellona passa la ripartenza della Fiorentina, arenata proprio nel momento in cui Arthur ha iniziato a presentare qualche problema fisico di troppo: nel girone di ritorno è stato in campo per soli 218 minuti ovvero 36 in media a partita e ha giocato l’ultima gara per intero il 10 dicembre.

La scorsa settimana a Empoli è solo subentrato ed è proprio gestendolo che può tornare sugli alti livelli mostrati in viola, prima che qualche problema fisico lo frenasse. Si ripartirà quindi da Arthur, che ritrova la maglia da titolare in mezzo al campo, con al suo fianco Duncan. Saranno loro due a fronteggiare il dinamico centrocampo della Lazio in una sfida cruciale per le ambizioni della Fiorentina.