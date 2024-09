GAZZETTA, Scontro tra bomber: Kean vs Dia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel presentare la gara, in programma oggi alle 12:30, tra Fiorentina e Lazio, La Gazzetta dello Sport analizza le prestazioni di due giocatori chiamati ad essere protagonisti, Moise Kean e Boulaye Dia. Entrambi provenienti da due stagioni non esaltanti, zero gol in campionato per l'azzurro con la maglia bianconera e appena quattro per il senegalese con quella della Salernitana, in questa Serie A sono partiti fortissimo. L'ex Juventus, dopo aver realizzato 4 reti tra campionato e Conference League in maglia viola riconquistandosi la Nazionale con la chiamata di Spalletti, contro i biancocelesti va alla ricerca del terzo centro consecutivo in Serie A. Oltre ai gol con la Fiorentina Kean è andato a segno anche in Nazionale contro Israele. L'ex Juventus, proprio quando vestiva di bianconero, fece male alla Lazio con una doppietta nel novembre del 2022.

Arrivato per essere il vice di Castellanos, Dia ha velocemente scalato le gerarchie dell'attacco laziale convincendo Baroni a varare la formula del doppio centravanti schierando sia lui che l'argentino. Anche al Franchi, in assenza del Taty infortunato, da punta centrale agirà Noslin con Dia più libero di svariare alle sue spalle. Il senegalese in quella posizione si trova bene come dimostrano le già due reti in campionato. Ai viola Ha già segnato quattro reti con la maglia della Salernitana.