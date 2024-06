GAZZETTA, Non solo Kean. La Fiorentina monitora Lucca

FirenzeViola.it

Con l’ufficialità che arriverà la prossima settimana, la Fiorentina è pronta ad accogliere il suo primo acquisto: Moise Kean, con la Juventus che incasserà 13 milioni più 5 di bonus. Una pedina importante che sarà disponibile fin dal primo giorno di ritiro al Viola Park l’8 luglio. Tuttavia, potrebbe non essere l’unico rinforzo offensivo per i viola.

Come riportato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, infatti, Nzola, che non ha brillato a Firenze, potrebbe essere ceduto presto per 12 milioni (la sua valutazione attuale), aprendo così lo spazio per un nuovo centravanti. La Fiorentina monitora Lorenzo Lucca dell'Udinese, anche se al momento non ci sono novità significative.