GAZZETTA, McKennie come contropartita. Gud si avvicina

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sulla doppia trattativa che coinvolge Fiorentina, Juventus e Genoa per Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson. Il primo potrebbe fare lo stesso percorso di Chiesa e Vlahovic e passare da Firenze a Torino (sull'argentino c'è anche l'interesse dell'Atalanta), mentre il secondo è vicino ad approdare invece sulle rive dell'Arno. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Nico Gonzalez, di rientro in Italia nei prossimi giorni dalle vacanze, come rinforzo sugli esterni dopo la partenza di Soulè. La candidatura dell'argentino si è rafforzata perché la Fiorentina, secondo quanto riportato dalla Rosea, avrebbe aperto all'inserimento di McKennie come contropartita.

Lo sblocco della trattativa tra Fiorentina e Juventus è legato anche al possibile approdo in viola di Albert Gudmundsson. Il club gigliato è sempre più vicino al calciatore islandese del Genoa con le prossime ore che potrebbero essere decisive per la fumata bianca. Pradè e Goretti hanno presentato ai liguri un'offerta di prestito oneroso da 5 milioni con un diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, fissato a 20 milioni. Da sottolineare come l'ex Az Alkmaar abbia già dato il suo ok al trasferimento sulle rive dell'Arno. La sensazione è che con l'aggiunta di qualche bonus l'affare si possa chiudere in fretta, anche prima e in maniera slegata dalla trattativa per Nico Gonzalez.