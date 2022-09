GAZZETTA, Il commento: "Pradè, no a depistaggi"

Questo il commento di Matteo Dalla Vite, firma de La Gazzetta dello Sport, alle parole di Daniele Pradè e di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta per 2-1 dei viola sul campo del Bologna: "Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si è definito «incazzato» per l’episodio Kasius-Quarta non sanzionato. E chiede spiegazioni. Anche Vincenzo Italiano lo è quasi allo stesso modo, infuriato: ma con la propria squadra. Perché mirare l’obiettivo vero è sempre la miglior cosa: la Fiorentina non sa più far gol, crolla sul più bello, si disorienta nelle altrui ondate di pressing, perde il filo e forse l’Europa le ha fatto smarrire quell’umiltà con la quale, ieri, il Bologna l’ha battuta. Anche Pradé si è interrogato su quest’ultimo concetto: e forse bastava quello. Senza “depistaggi” sopra le righe".