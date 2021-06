GAZZETTA, Castrazzurro: ecco cosa cambia per il ct

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, all'interno dell'ampio focus dedicato all'esordio della Nazionale italiana agli Europei, c'è spazio anche per la partecipazione last minute alla competizione di Gaetano Castrovilli: come spiega il giornale il rimpianto per lo stop di Pellegrini è doppio per il ct Mancini. Per un dispiacere inatteso e per una penalizzazione tecnica e tattica. Il romanista gioca più o meno indifferentemente mezzala o esterno alto mentre Castrovilli (che ha preso il suo posto) ha più caratteristiche da interno da incursione. Anche se nella Fiorentina ha dimostrato di saper andare a giocare in mezzo al campo partendo anche da posizione più defilata. Roberto Mancini, scegliendo lui, ha puntato come sempre anche sulla duttilità, così come aveva già dimostrato di saper fare con Bernardeschi.