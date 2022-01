GAZZETTA, Fuga DV9: ha dormito a Torino stanotte

Spazio a un retroscena medico-sanitario legato a Dusan Vlahovic sulle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano, le ultime ore a Firenze del serbo restano avvolte nel mistero. La punta ieri ha dormito a Torino, questa mattina farà le visite mediche e da questo si deduce che il suo tampone sia risultato negativo, visto che Vlahovic era presumibilmente uno dei due giocatori di cui la Fiorentina ha annunciato sabato scorso la positività. Il serbo ha avuto il via libera dopo che è stato superato l’ultimo scoglio, quello delle commissioni. Vlahovic alla Juventus è un affare da oltre 150 milioni di euro, un investimento monstre da parte della società bianconera, che ha deciso di anticipare l’acquisto del centravanti da giugno a gennaio perché non vuole correre il rischio di restare fuori dalla Champions League: 75 milioni per il cartellino, 63 per lo stipendio lordo e 15 di commissioni agli agenti.