GAZZETTA, Fiorentina, caccia alla terza finale consecutiva

C’è grande attesa per il match di Conference League di questa sera tra Vitoria Guimaraes e Fiorentina, con i viola che in caso di vittoria potrebbero arrivare al secondo posto del maxi girone di Conference League e ripartire con la cavalcata verso la terza finale consecutiva. Lo vuole soprattutto Rocco Commisso, desideroso più che mai di poter regalare a Firenze un trofeo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i tre punti sarebbero importanti per la squadra di Palladino perché permetterebbero di evitare la grande favorita alla vittoria finale, il Chelsea, almeno fino alla finale.