GAZZETTA, Fa il punto su Sarri: ancora non è libero

Punto sul contratto di Maurizio Sarri all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi. Secondo la rosea, ancora non è stata raggiunta l'agognata intesa tra l'allenatore e la Juventus per la risoluzione contrattuale, col club bianconero che anche oggi lavorerà alacremente per poter arrivare all'obiettivo entro il 31 ottobre, come da strategie. Ci sono però numerosi paletti, su tutti i 2,5 milioni di euro che i bianconeri devono a Sarri per non aver esercitato l'opzione di prolungamento dal 2021 al 2022. Da lato juventino, il club vorrebbe che fosse il tecnico a rinunciare a questa cifra, ottenendo invece il pagamento di quasi tutto l'ingaggio rimanente: è qui che Sarri non appare ancora convinto. Non solo la penale, ma anche una spalmatura che vedrebbe coinvolta pure la stagione 2021/22, ed è qui che sembra essere stato eretto il muro più alto visto che si parla di uno stipendio da 5,5 milioni netti, più le tre mensilità sospese la scorsa annata causa Covid. Mentre si è concesso un piccolo intervento alla bocca in questo ritaglio di tempo libero, ancora nessun contatto - è quanto si legge - con Fiorentina o Roma, anche perché salire col treno in corsa non è una delle sue specialità.