GAZZETTA, Errori e distrazioni: i perché del ko viola

Nei quotidiani di oggi spazio all'analisi del ko inaspettato della Fiorentina ad Empoli. La Gazzetta dello Sport si interroga sui due gol presi in meno di due minuti e sul fatto che la rimonta subita in un batter d'occhio possa essere un caso o no, per una Fiorentina che ha creato tanto ma che è stata poco lucida negli ultimi metri, per poi dimostrarsi troppo insicura dietro. Emerge il fatto che Vlahovic ha toccato pochissimi palloni (compreso quello del gol, con un’azione che ha iniziato e concluso): perché il centravanti è stato sollecitato così poco?- scrive la rosea. Si punta il dito sulle occasioni sprecate da Bonaventura e Martinez Quarta, ma in generale sulla poca lucidità dei viola in zona-gol e su alcuni cambi che hanno e non hanno cambiato la partita, come il positivo ingresso di Bajrami per l'Empoli o lo scialbo secondotempo giocato da Castrovilli. Decisivi poi negli episodi del gol Odriozola, tra i migliori fino a quel momento, e Terracciano, autore di un'uscita avventata su cross di Bajrami. L'Empoli quindi vince pur avendo creato meno della squadra di Italiano, punita da errori di gestione e di precisione.