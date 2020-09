GAZZETTA, Entro domani la firma di Bonaventura

Iachini avrà il suo Jack. La Gazzetta dello Sport, in edicola, scrive che al più tardi domani mattina Bonaventura sarà a Firenze per firmare il nuovo contratto biennale con opzione per il terzo. Ingaggio che prevede una parte fissa attorno al milione e mezzo più alcuni bonus legati alle prestazioni individuali e di squadra. Il giocatore ha voluto fortemente la Fiorentina.