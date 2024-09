GAZZETTA, Contro il Monza la prima da ex per Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A quasi due anni precisi di distanza dalla sua prima volta sulla panchina del Monza, Raffaele Palladino affronterà per la prima volta da avversario la sua ex squadra. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport infatti, quella in programma questo pomeriggio al Franchi, non sarà una terza giornata di campionato come le altre per il tecnico campano. Era il 13 settembre di due anni fa quando, dopo 5 sconfitte consecutive e un pareggio contro il Lecce al Via del Mare, la dirigenza brianzola decise di esonerare Giovanni Stroppa affidando la panchina della prima squadra biancorossa al giovane allenatore della primavera Raffaele Palladino. Un'intuizione di Adriano Galliani, avallata dal Presidente Silvio Berlusconi, che porterà fin da subito i frutti sperati con la vittoria contro la Juventus (1-0 con gol di Gytkjaer) e la salvezza, replicata anche l'anno successivo, al termine del campionato.

Oltre al tecnico di Mugnano di Napoli, un altro grande ex della sfida è Andrea Colpani. Il Flaco, uno dei giocatori preferiti del presidente Berlusconi quando era al Monza, è stato acquistato quest'estate dai viola anche se ancora a Firenze non è riuscito ad esprimersi al meglio. Oggi dovrebbe partire dall'inizio, vedremo se riuscirà finalmente ad accendersi per regalare la prima gioia stagionale ai tifosi gigliati.