GAZZETTA, Commisso vuole risposte: Palladino sotto osservazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fiorentina-The New Saints decisiva per il futuro di Raffaele Palladino? Non ancora, anche se la Gazzetta dello Sport sottolinea come Rocco Commisso, dalla tribuna, osserverà con attenzione quanto produrranno i viola stasera. Domenica Commisso e sua moglie Katherine non sono usciti sorridenti dal Castellani di Empoli. Dopo l’ennesimo pareggio. Tra stasera e domenica col Milan, l’ultima gara a cui assisteranno prima di rientrare negli Stati Uniti, vogliono vedere una squadra che mostra tutto il suo potenziale.

Perché si è investito: Kean, Gudmundsson, Gosens, Colpani, De Gea, Pongracic, Bove, Adli, Cataldi, Richardson, Moreno. Una rosa nuova, volti freschi che vedremo solo parzialmente, visto che Palladino ha lasciato intuire come il turnover sarà abbondante. E quindi, scrive la Gazzetta, spazio ai vari Biraghi, Kayode, Parisi, Mandragora, Adli, Richardson, Beltran, tutti esclusi dai titolari con l'Empoli. Anche da loro ci si aspettano risposte.