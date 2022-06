GAZZETTA, Bergamo-Firenze asse caldo, idea Lovato

Nell'ampio spazio dedicato al mercato, la Gazzetta dello Sport pone l'accento sulle trattative che si stanno formando sull'asse Bergamo-Firenze. Atalanta e Fiorentina infatti stanno discutendo ancora su Pierluigi Gollini, portiere di ritorno in Italia dopo il mancato riscatto del Tottenham e che potrebbe arrivare a Firenze; non solo però, perché nell'ambito di questa operazione nei giorni precedenti si era parlato anche di Christian Kouamé, che ha terminato una buona stagione in prestito all'Anderlecht. Oltre a quello dell'ivoriano si è fatto anche il nome di Matteo Lovato, di proprietà dell'Atalanta ed anch'egli reduce da un prestito (al Cagliari).

L'ultimo profilo che fa collidere gli interessi di Fiorentina ed Atalanta è quello di Gerardo Arteaga, laterale messicano del Genk attenzionato da entrambi i club.