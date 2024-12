GAZZETTA, Attacchi a confronto: Thula vs Kean

FirenzeViola.it

Oggi è il giorno di Inter-Fiorentina. Alle 18:00 al Franchi viola e nerazzurri si sfideranno in un match d'alta classifica essendo entrambi secondi a pari punti dietro al Napoli. La Gazzetta dello Sport questa mattina si è concentrata sui due attacchi: da una parte il ritorno, dopo 20 giorni di assenza, della Thula - Thuram Lautaro - dall'altra Moise Kean. I due centravanti meneghini hanno bei ricordi contro i gigliati. Nel settembre 2023 ad esempio segnarono per la prima volta in coppia proprio contro la Fiorentina. Moise Kean invece ancora il compagno ideale lo deve trovare visto che il feeling con Gudmundsson, che fino ad ad adesso è stato più ai box che in campo, non è ancora scattato (solo 233 minuti insieme all'islandese per l'ex Juventus). Anche senza un compagno però il centravanti azzurro in questo avvio di stagione ha segnato 9 reti in campionato, secondo in classifica marcatori, e ha tolto ogni dubbio inizialmente presente nei tifosi fiorentini. Se segnasse anche oggi andrebbe in doppia cifra per la seconda stagione in carriera dopo i 13 gol con il PSG nell'annata 2020-2021.

Per quanto riguarda la coppia nerazzurra, quest'anno, diversamente dal precedente, è Thuram a trascinare il reparto offensivo con 9 reti in Serie A. Curioso come in campionato, da ultimo contro il Verona, abbia sempre messo a referto marcature multiple. Lautaro invece, dopo l'esclusione dagli undici candidati al FIFA Best, contro la Fiorentina ha l'occasione per tornare ai fasti di un anno fa.