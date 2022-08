GAZZETTA, 7 partite in 20 giorni: tour de force viola

7 partite dal 13 agosto al 3 settembre per la Fiorentina, che sfiderà la Cremonese all'esordio e concluderà il tour de force contro la Juventus di Allegri. I viola saranno i primi a scendere in campo in Europa pur non essendo molto abituati, ma gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno farci il callo se vorranno entrare tra le big della Serie A. La società ha cambiato fisionomia nei punti nevralgici alla squadra e quindi avrebbe preferito un inizio più morbido, soprattutto perché sa che partire bene è fondamentale, visto che c'è anche il play off di Conference: fallirlo sarebbe un disastro. I grattacapi non mancheranno, la prima amichevole seria ha evidenziato problemi nei meccanismi di gioco e lacune difensive, ma è pur vero che il tecnico ha iniziato con molti rincalzi il match, tant'è che Milenkovic non ha nemmeno giocato. Il club ha stabilito che, qualora non dovesse arrivare l'offerta giusta nei prossimi 2-3 giorni, resterà in rosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, altre preoccupazioni per le tante partite in pochi giorni derivano dal fatto che il gioco di Italiano è molto dispendioso perché pressing, velocità e corsa sono tra le sue prerogative. Il lavoro sulla resistenza in ritiro però c'è stato, vedremo se darà i suoi frutti. La disabitudine all'Europa invece peserà inevitabilmente.