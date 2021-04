FR7-CR7, Dal Mondiale all'Italia. E i rebus sul futuro

La Gazzetta dello Sport sottolinea come dopo quindici anni Franck Ribery e Cristiano Ronaldo si trovino ancora una volta l'uno contro l'altro. La prima era stata nel Mondiale 2006, in un Portogallo-Francia. Oggi, con 38 e 36 ani sulle spalle, i due campioni nobilitano il calcio italiano e - si legge - riaprono pure il dibattito sul livello del nostro calcio. Sarà il dodicesimo faccia a faccia tra i due: sei volte su otto, in Champions League, è stato in semifinale. Per entrambi si fa avanti anche il rebus sul futuro: il francese dovrà confrontarsi con la famiglia, il portoghese difficilmente resterà in Italia senza Champions.