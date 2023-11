CORR.SPORT-STADIO, La richiesta del tifo alla squadra

Il Corriere dello Sport - Stadio ripercorre la giornata di ieri della Fiorentina titolando in prima pagina: "Luna Park". Il riferimento è all'allenamento a porte aperte dei viola al Viola Park, accolti dal tifo organizzato e non solo per mostrare ancora una volta vicinanza al gruppo di Italiano e dare la giusta carica a tutta la rosa in vista della determinante sfida di domenica contro la Juventus.

"Testa, palle ma soprattutto cuore" è la richiesta che è stata fatta alla squadra da parte del tifo presente al centro sportivo con lo striscione che normalmente sta al Franchi, "Per esser di Firenze vanto e gloria". Il momento clou è stato però il discorso fermo e senza repliche che alcune centinaia di ultras, al termine della seduta, hanno rivolto a tutta la squadra in vista della gara di domenica: "Siamo arrabbiati come voi per le ultime due partite perse, ma sappiamo quello che fin qui avete messo in campo e contro la Juventus dovrete dare tutto: per la città questa gara è come un derby per cui dovrete metterci palle e cuore ed entrare in campo con il cervello attaccato".