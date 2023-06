CORR. SPORT, Tra Reggio e Praga, Viola a caccia del bis

FirenzeViola.it

Adesso alla Fiorentina non restano nient’altro che Reggio e Praga. Oltre non si va. Nella testa di Vincenzo Italiano, in questo momento, c’è soltanto una sola parola che conta più di ogni altra: vittoria. La prima, quella contro il Sassuolo, può permettere ai Viola di chiudere all'ottavo posto e chissà, sperare in un posto in Europa in virtù delle vicende attorno al mondo Juve. La seconda, quella di certo più prestigiosa e dalla portata storica, è quella contro il West Ham. Un appuntamento già cerchiato in rosso sul calendario da un intero popolo, che dopo la delusione di Roma della scorsa settimana conta di spezzare un digiuno da trofei che dura ormai da 22 anni e di tornare a primeggiare in campo internazionale dopo addirittura 62. Questo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio.