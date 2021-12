CORR.SPORT, Primo giorno di Ikoné. Con l'Udinese...

Fiorentina che torna ad allenarsi nella giornata di oggi, in cui l'attrazione sarà senza dubbio Jonathan Ikoné, primo colpo del mercato di gennaio. Nell'articolo dedicato oggi dal Corriere dello Sport al rientro dei viola, il quotidiano presenta la prima giornata di lavoro dopo il rientro dalle vacanze per la squadra di Vincenzo Italiano e la tabella di marcia di staff e tecnico per permettere al nuovo acquisto di essere disponibile già per la partita di Befana contro l'Udinese.

La giornata si aprirà con l'ormai consueto giro di tamponi-post vacanze, procedura che si svolgerà col metodo "drive-in" (giocatori testati senza scendere dall'auto) per evitare il più possibile i contatti; poi, in caso di ok, Ikoné abbraccerà la Fiorentina, grazie anche alla collaborazione del suo vecchio club, il Lille, che ha dato il via libera per anticipare i tempi del trasferimento e permettere all'esterno di allenarsi già con i viola nonostante il trasferimento non sia ancora stato depositato (il mercato apre il 3 gennaio). Il 23enne francese punta ad essere disponibile come detto già per la ripresa contro l'Udinese, anche se Italiano valuterà bene la condizione fisica del giocatore e deciderà al solito a ridosso della gara.