CORR. SPORT, Maxi schermi per la finale: la situazione

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla possibilità di aprire il Franchi, allestendolo con dei max schermi, per Fiorentina-West Ham, finale di Conference League. Le prossime ore saranno decisive e si va verso un sì. Gli steward sono già stati messi in pre-allarme da una settimana, anche se resta da capire se per accedere all’impianto (e ripagare parte delle spese) sarà necessario pagare un biglietto, come ha scelto di fare la Roma all’Olimpico in occasione della finale di Europa League di domani.