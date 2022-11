CORR. SPORT, Il progetto di crescita verso l'UCL

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza sul progetto di crescita sportiva che Rocco Commisso e la società viola avrebbero in mente per la Fiorentina. Una crescita che possa portare la squadra a lottare ogni anno per i primi sette posti della Serie A e, se possibile, a raggiungere le soglie della Champions League. Ecco perché la sessione invernale di calciomercato che si sta avvicinando, per la Fiorentina, ha tutti i contorni di un treno da prendere al volo, il mezzo più utile per dare un segnale tangibile della volontà di svolta. In primis ci sarà da risolvere la questione Nico Gonzalez, il quale nelle ultime ore, ha avuto un primo contatto “di disgelo” con il dt Burdisso, atteso poi in Qatar nei prossimi giorni. Tra l'altro, i ricordi della cessione milionaria di Vlahovic alla Juventus lo scorso inverno, portano a Firenze il sentore che la Fiorentina possa decidere di mettere sul mercato anche Nico. Inoltre, in vista del prossimo calciomercato, grazie ai numeri rivelati dal bilancio della Fiorentina chiuso al 30 giugno con un utile di 46,8 milioni di euro, potrebbe arrivare da Commisso un extra budget da investire.