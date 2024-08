CORR SPORT, Ecco l'offerta al Genoa. Tessmann ci siamo

FirenzeViola.it

A meno di quindici giorni dall'inizio del campionato con la trasferta di Parma, la Fiorentina è pronta ad accogliere due nuovi giocatori al Viola Park. Si tratta di Tanner Tessmann e Albert Gudmundsson che Palladino potrebbe abbracciare la prossima settimana a Bagno a Ripoli. Partendo dall'islandese la situazione potrebbe sbloccarsi con l'arrivo di Nico atteso domani al centro sportivo gigliato. Dopo il colloquio tra l'argentino e la società, i dirigenti viola potranno capire come muoversi su Gudmundsson, per il quale l'offerta è di 5 milioni per il prestito più circa 20 milioni per il riscatto obbligatorio a determinate condizioni. La trattativa appare ben avviata con il Genoa che sembra più propenso alla cessione rispetto a gennaio. Ieri poi i dirigenti gigliati si sono incontrati con il procuratore dell'islandese Valerio Giuffrida per discutere del contratto. Adesso per concludere manca solo di agganciare l'approdo di Gudmundsson alla cessione di Nico, per il quale oltre a Atalanta e Juventus, sembra si sia mosso anche il Newcastle.

Prima dell'islandese però al Viola Park potrebbe arrivare Tanner Tessmann. Con il Venzia l'accordo è stato trovato per una cifra che, bonus comporesi, si aggira sui 5-6 milioni di Euro, e pure con il calciatore c'è l'accordo sull'ingaggio (quinquennale da oltre un milione a stagione). L'unico dettaglio ancora da limare riguarda le commissioni agli agenti che sono state anche la causa del suo mancato trasferimento all'Inter. Oltre a Tessmann, il secondo rinforzo a centrocampo Palladino lo avrebbe individuato in Edoardo Bove. Per il mediano classe 2002 i giallorossi hanno abbassato le loro richieste da 20 milioni di inizio mercato ad una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.