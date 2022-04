CORR. FIO, Stress e rosa limitata: i perché dei ko

La Fiorentina in una settimana da incubo ha messo a serio rischio quanto di buono fatto finora. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, i viola non devono dimenticare il percorso che li ha portati fin qua, però fare finta di niente sarebbe scorretto. Le cause dei 3 ko consecutivi sono molte, a partire dalla gestione delle risorse, passando dalla rosa non all'altezza e dalla scarsa abitudine a giocare ogni tre giorni, fino a i molti infortuni accusati. Bonaventura, Torreira e Castrovilli out sono assenze pesanti e non averli o non averli al top pesa moltissimo.

La mancanza di lucidità in attacco e quella di concentrazione in difesa sono poi due motivi per cui la Fiorentina ha peggiorato il suo score. La stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire, la gestione delle pressioni non è stata ottimale e si è incappati in questo brutto momento.