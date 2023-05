CORR. FIO., L'opinione: "Azzardare qualche speranza"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Sandro Picchi. Di seguito un estratto: "La Fiorentina che ha battuto l’Udinese con il classico punteggio di 2-0, maturato all’inizio e migliorato nel finale, può festeggiare con sorrisi e abbracci ma, purtroppo o per fortuna, ha l’orgoglioso e ingrato compito di affrontare una serie di partite calcisticamente storiche. Si parte dall’ottimismo, che non sarebbe né grato né ingrato, senza trascurare la difficoltà dei prossimi impegni. È vero, in senso positivo, che ieri la Fiorentina giocava in casa, nel suo stadio affettuoso e meno vecchio di quanto si stima, ma è anche vero che la squadra di Italiano affronta le partite, che siano al Campo di Marte o fuori, con la stessa determinazione. Guardando avanti, ai prossimi impegni che propongono due trasferte (fondamentale quella di giovedì sera in terra Svizzera) e la finale di Coppa Italia, si può azzardare qualche speranza. Per la Fiorentina è una speranza che si fonda sul gioco, sul comportamento, sulla coesione che, almeno a noi spettatori, sembra valida".