CORR.FIO, Il popolo viola risponde: pronta la coreografia

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino sottolinea come l'effetto Juventus si faccia già sentire in casa Fiorentina, alla faccia delle ultime due sconfitte: quasi duemila ieri al Viola Park, almeno 35.000 domenica sera al Franchi. Il popolo viola è pronto a rispondere in massa alla partita per antonomasia. Anche se soltanto a inizio stagione l’appuntamento di domenica sera al Franchi ha già catalizzato le attenzioni di tutti, tanto più in una curva che come da tradizione si sta attrezzando per la consueta coreografia.

Top secret, ovviamente, lo sfondo di una Curva Fiesole ormai esaurita seppure stavolta l’intenzione sia quella di legare insieme tutte le generazioni del tifo viola. Esattamente come per le due finali dell’anno scorso, quando la tifoseria divise in tre passaggi il messaggio “Acf vinci per noi”, stavolta la curva si è vestita dei panni del passato, ricordando gli ultras degli anni ‘70 nel derby con l’Empoli e il Collettivo Autonomo Viola nella successiva sfida di Conference contro il Cukaricki, anticipo dell’atto finale contro un’avversaria che al Campo di Marte ha sempre sofferto l’ambiente infuocato.