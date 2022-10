CORR. FIO., Da Italiano a Macia, quanti ex!

Oltre l'importanza dell'incontro per risalire la classifica, Spezia-Fiorentina sarà all'insegna dei tanti ex presenti, come riportato dal Corriere Fiorentino. Il primo è sicuramente Vincenzo Italiano, che durante l'ultima visita al Picco fu riempito di fischi nei suoi confronti, mentre nel manto erboso ci saranno Dragowski, Agudelo e Saponara a dover affrontare la loro ex casacca. In ambito dirigenziale Eduardo Macia ritroverà la Fiorentina dopo una esperienza molto positiva nel capoluogo toscano: arrivato nel 2011, fu una colonna portante nella costruzione della squadra del primo triennio Montella portando a Firenze giocatori del calibro di Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Cuadrado e tanti altri, ma ancora oggi è in ottimi rapporti con tutta la piazza viola.