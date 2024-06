CORR.FIO, Da Commisso una scelta che fa rumore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per un Raffaele Palladino pronto ad arrivare a Firenze, c'è un Rocco Commisso che invece ha scelto di lasciare la città e tornare negli Stati Uniti, non partecipando così alla conferenza stampa che la prossima settimana dovrebbe spiegare alla città e ai tifosi i piani della società per il futuro. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola: a meno di interventi da remoto e comunque senza contraddittorio a fare il punto su come la Fiorentina intende ripartire dovrà pensare la dirigenza, nelle figure del ds Pradè e del dg Ferrari.

Una partenza, quella di Commisso, che non può non fare comunque rumore aggiunge il quotidiano, visto che l’imprenditore italo-americano ormai da tempo si affida solo a comunicati scritti o a interventi ai canali ufficiali, sottraendosi così alle domande della stampa.