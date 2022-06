CORR. FIO, Con Grillitsch intesa vicina. In attacco...

Vincenzo Italiano ha indicato tre priorità per la sua nuova Fiorentina, ovvero terzino destro, regista e attaccante. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il nome più caldo del momento è quello di Florian Grillitsch. I contatti ormai vanno spediti e portano dritti verso l'accordo per 4 anni a 2 milioni di euro netti a stagione. L'intesa è dietro l'angolo e sarà lui il primo rinforzo del 2022-2023.

Per il ruolo di mezzala il favorito di Italiano resta Ederson della Salernitana, mentre davanti i nomi buoni sono quelli di Milik e Pinamonti, non facili per diversi motivi. Non va dimenticata la candidatura di Suarez, ma anche quelle di Dodò e Dubois per il ruolo di terzino sinistro. Il primo è più complicato in quanto costa 15 milioni di euro ed è seguito anche dal Barcellona.