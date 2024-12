CORR. FIO, Bove: attesa per i risultati. Carriera in bilico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sulla situazione di Edoardo Bove, ancora ricoverato nel reparto di terapia sub-intensiva dell'ospedale di Careggi. I medici stanno ancora cercando di capire, e gli servirà del tempo, le cause del malore che domenica scorsa durante il match con l'Inter ha fatto rischiare la vita al numero 4 viola. L'impianto del defibrillatore sottocutaneo resta un'ipotesi concreta ma prima di una decisione definitiva sia i medici che, soprattutto, il giocatore vogliono prendersi tutto il tempo necessario. Anche perché il macchinario verrebbe inserito dietro lo sterno divenendo una situazione definitiva che impedirebbe a Bove di continuare la sua carriera in Italia. A livello di diagnosi fino ad ora è emersa una un'aritmia ventricolare legata ad un calo si potassio e una cicatrice alla membrana del cuore. Visti anche i tempi lunghi per l'esito degli esami genetici, poi da confrontare con i risultati delle risonanze, la Fiorentina d'accordo con la famiglia ha scelto la strada della riservatezza evitando bollettini medici.

Tra gli interrogativi ancora aperti il più importante riguarda il rischio di recidiva. Se ci fosse il defibrillatore sottocutaneo sarebbe l'unica soluzione percorribile anche se Bove sarebbe costretto a salutare la Fiorentina e il calcio italiano. L'altro fronte di indagine riguarda la Roma che ha sempre concesso l'idoneità sportiva al classe 2002. Le cartelle cliniche sono al vaglio per capire la correlazione tra il piccolo problema al miocardio sempre avuto da Edoardo, l'infiammazione al tessuto muscolare del cuore avuta dopo il Covid e il malore di domenica scorsa.