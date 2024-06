COR. SPORT, Vranckx e non solo: la lista per il centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nello spazio dedicato alla Fiorentina, tutti i quotidiani di stamani aprono con un nome, quello di Aster Vranckx: 22 anni da compiere il prossimo 4 ottobre, un passato senza tracce o quasi nel Milan (9 presenze in Serie A nella stagione 2022-'23), e un presente al Wolfsburg e in nazionale belga. Potrebbe essere classe 2002 il nome 'nuovo' per il centrocampo della Fiorentina, che è pronta a riaprire una trattativa arenata poco meno di dodici mesi fa. Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come con l’entourage del calciatore il discorso sia più che avviato e che questi giorni diranno se può diventare trattativa con firme finali quando i tempi lo consentiranno.

Non solo Vranckx: il quotidiano romano continua a puntare su Warren Bondo, 25 presenze e 1 gol con la maglia del Monza di Palladino. Francese di ventuno anni, con lo stesso Vranckx condivide le origini (congolesi) e la naturale predisposizione a fare muro a centrocampo. Costo? Galliani e il club brianzolo non lo regalano di certo, però da otto milioni a scendere fino a 6,5-7 (con i bonus) c’è il possibile punto d’incontro,scriveil Corriere. Altri nomi? Le strade sono due: una porta a Tommaso Pobega del Milan e l’altra a Marco Brescianini del Frosinone. Entrambi inseriti nella lista dei partenti dalle rispettive società, entrambi valutati dodici milioni: intanto vengono dopo Vranckx e Bondo.