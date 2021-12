COR. SPORT, Vlahovic prova a staccare CR7 e Sivori

Il Corriere dello Sport celebra Dusan Vlahovic i suoi 33 gol in A nel 2021, quanti quelli segnati da Cristiano Ronaldo, già vincitore di cinque palloni d’oro, nel 2020. Il serbo, 22 anni il prossimo 28 gennaio, è sempre più il padrone indiscusso dell’area piccola. In un anno, quello in cui si è ritrovato ad essere il centravanti titolare della Fiorentina, ha sfatato tutti i tabù. Avrebbe voluto restare in campo fino alla fine, ieri, per provare a mettere il sigillo sull’ennesima marcatura multipla, regalando ai viola quello che sarebbe stato l’ottavo successo consecutivo in casa. Al momento della sostituzione si è… arrabbiato con Italiano anche per questo, per la gran fame di obiettivi. Adesso, ha ancora 90 minuti, a Verona mercoledì, per provare a staccare il fenomeno portoghese e Omar Sivori, pure lui a quota 33, avvicinandosi così ulteriormente a Nordahl, l’ultimo a segnare 36 volte in un anno solare e secondo solo a Borel, con 41 centri nel 1933.